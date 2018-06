ROMA – “Ho parlato con Insigne, lo conosco da tempo. Sono felice sia stato lui il capitano. Ho accettato la proposta del Napoli e ho già parlato con Ancelotti. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Non è stato un no a Sarri, ma un sì alla città di Bologna, che mi ha dato la fiducia dopo la retrocessione con il Carpi”. Così Simone Verdi, ai microfoni della Rai, dopo il pari fra Italia e Olanda, a Torino. L’attaccante ha di fatto confermato il proprio passaggio ai partenopei.

Il calciatore pavese ha inoltre commentato la prima esperienza in Nazionale sotto la gestione Mancini:”Ci siamo trovati bene, gli interpreti possono cambiare, l’importante è che non cambi il modo di giocare. Nel primo tempo abbiamo avuto tante palle gol, nel secondo tempo complice la stanchezza ci siamo un po’ abbassati – così Simone Verdi a proposito della gara dell’Allianz Stadium -. Avevamo trovato il vantaggio con Zaza, peccato per il pareggio, speravamo di portare a casa la vittoria”. (Gazzetta.it)