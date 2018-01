BOLOGNA – Poco dopo aver ufficializzato la sua intenzione di non andare al Napoli per restare al Bologna, Simone Verdi ha twittato i motivi della sua scelta.

«Non ho nulla contro Napoli e i napoletani, anzi… ma in un calcio che non ha più bandiere e non ha più punti di riferimento mi sento in obbligo di continuare la stagione con una società che fin da subito ha creduto in me, come giocatore e come uomo.

Sarebbe stato irrispettoso lasciare tutto e andare via. Ringrazio i tifosi che in questi giorni mi hanno fatto capire che avevano ancora bisogno di me. Io ci sono! Ancora con questi colori! Forza Bologna».

Da Twitter.