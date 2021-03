Calciomercato Napoli, Spalletti per il dopo Gattuso ma occhio a Roma, Fiorentina e Spartak Mosca. Il 30 giugno scadrà il ricco contratto che lega Luciano Spalletti all’Inter. Da quel momento in poi, sarà libero di accasarsi con un altro club e le pretendenti non mancano.

Infatti Spalletti è stato esonerato dall’Inter per lasciare spazio ad Antonio Conte. In questi due anni, il tecnico di Certaldo è rimasto senza squadra ma ha continuato a percepire 4.5 milioni di euro a stagione. Il tecnico toscano interessava a molti club ma era complicato liberarsi dal vincolo contrattuale con i nerazzurri.

Calciomercato Napoli, Spalletti: il tecnico è stato vicino al Milan prima dell’arrivo di Pioli

Spalletti è stato ad un passo dal Milan ma i cinesi dell’Inter non lo hanno liberato per non farlo finire sulla panchina dei cugini. Infatti poi il Milan è stato costretto a virare su Pioli che è anche l’attuale tecnico dei rossoneri.

Ma l’attesa sta per finire e Spalletti è pronto a rimettersi in gioco. Il prossimo 30 giugno scadrà il suo impegno con i nerazzurri e potrà accasarsi su qualsiasi panchina a parametro zero.

La destinazione più probabile sarebbe il Napoli. Per i partenopei è stata una stagione da dimenticare. Gli azzurri già sanno che chiuderanno la stagione con zero trofei in bacheca. Infatti lo scudetto è impossibile ed i campani sono stati già eliminati sua dalla Coppa Italia che dall’Europa League. E non solo, hanno perso la finalissima di Supercoppa Italiana contro la Juventus. Se finisse oggi la stagione, il Napoli sarebbe fuori dalla Champions League visto che è sesto in classifica.

Calciomercato Napoli, Spalletti: ecco perché i campani sono favoriti su Roma e Fiorentina

La stagione era nata con ben altre premesse. De Laurentiis voleva lo scudetto e per questo motivo aveva speso ben 84 milioni di euro per regalare a Gattuso il bomber, o almeno presunto tale, Osimhen. Ma ad oggi, il rendimento del nigeriano è decisamente scadente.

Così il patron dei campani starebbe aspettando la fine del campionato per dare il benservito a Gattuso ed ingaggiare al suo posto Spalletti. Il tecnico toscano interessa anche alla Fiorentina ma Spalletti vorrebbe ripartire da un club di prima fascia.

Su di lui ci sarebbe anche la Roma ma i giallorossi sono sfavoriti rispetto al Napoli perché non hanno ancora le idee chiare. A Roma bisognerà prima prendere una decisione sul futuro di Fonseca, mentre a Napoli avrebbero già deciso di mandare via Gattuso per puntare tutto su Spalletti.

Spalletti piace molto anche allo Spartak Mosca ma il tecnico di Certaldo preferirebbe ripartire dall’Italia nonostante si sia trovato molto bene in Russia ai tempi dello Zenit San Pietroburgo.