Blitz dice

Scuole, chi le chiude se c’è contagio? Preside, Asl, sindaco, medico? No, sarà la suprema autorità: la chat delle mamme. Alla prima notifica frullante in chat di febbrone da coronavirus vero o presunto chat mamma decreterà di fatto chiusura. Medici, sindaci, presidi, Asl interverranno dopo, per riaprire, se ne avranno voglia.