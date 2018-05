NAPOLI – Il Napoli punta su Torreira [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] per sostituire Jorginho sempre più vicino al Manchester City (si parla di un’offerta di almeno 50 milioni di euro). D’altronde De Laurentiis era stato chiaro: “Per ogni calciatore che andrà via ce ne sono almeno quattro che possono arrivare”.

Per Torreira è andato in scena un incontro in mattinata a Milano tra Giuntoli ed i dirigenti blucerchiati Romei ed Osti. Dunque, si tratta e lo si fa a prescindere dalla clausola di 25 milioni del regista ex Pescara che scadrà a fine mese.

Dovesse saltare l’assalto a Torreira, l’alternativa è Fabian Ruiz, a sua volta titolare di una clausola da 30 milioni (la cifra che De Laurentiis pare aver destinato per il suo prossimo regista).