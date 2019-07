NAPOLI – Il Napoli mette gli occhi su Nicolas Pepé, 24enne attaccante ivoriano del Lilla. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport. Attaccante rapido e tecnico, preferisce partire da esterno ma sa giocare anche da centravanti e nell’ultima stagione ha messo a segno 22 gol e 11 assist. Numeri importanti che hanno messo sulle sue tracce Psg, Bayern e Liverpool. Il Lilla però chiede 65 milioni di euro.

Intanto arriva anche la notizia che Rodrigo, attaccante del Valencia, non gradirebbe la destinazione Napoli. La conferma arriva da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola che svela: “Il d.s. Giuntoli è alla ricerca di un attaccante che possa dare maggiore sostanza alla fase difensiva e la punta valenciana rientra tra i profili chiesti dall’allenatore. Il problema è la richiesta spagnola: per il centravanti occorrono 70 milioni di euro. Una cifra che De Laurentiis ritiene esosa, lui chiuderebbe l’operazione a 50 milioni più eventuali bonus. Giuntoli si è congedato dal Valencia rimandando ogni discussione e, soprattutto, con una certezza. Rodrigo avrebbe già fatto sapere di non essere disposto a trasferirsi a Napoli: non ritiene il club tra i suoi top”. (fonte CORSPORT – GASPORT)