NAPOLI – Carlo Ancelotti ha firmato con il Napoli dopo aver ricevuto delle rassicurazioni sul calciomercato. Il tecnico ha chiesto: Vidal, Di Maria, Benzema e Leno.

Calciomercato Napoli, Vidal e Benzema da Ancelotti?

Il Napoli vuole Arturo Vidal. Come scrive Fox Sports con Luca Guerra, l’arrivo di Leon Goretzka al Bayern Monaco potrebbe anticipare di un anno l’addio del cileno, il cui contratto in Baviera scade nel 2019. L’incognita riguarda però l’entità dell’ingaggio di Vidal, che al Bayern guadagna 8 milioni all’anno. Cifra che potrebbe essere limata dalla voglia del calciatore di tornare in Italia. Profilo di caratura internazionale, come quello di Karim Benzema: il 31enne francese del Real Madrid potrebbe salutare la Spagna dopo nove stagioni. Valutazione del cartellino: 50 milioni di euro, ma trattabili.

Calciomercato Napoli, Leno e Di Maria nel mirino

Per la sostituzione di Reina, prosegue Fox Sports, ai nomi di Leno (Bayer Leverkusen) e Rui Patricio (Sporting Lisbona) il Napoli potrebbe affiancare quello di Salvatore Sirigu del Torino, protagonista di una stagione positiva al ritorno in Italia dal PSG, dove Ancelotti lo ha allenato. A centrocampo piace, e non poco, Bryan Cristante dell’Atalanta, ma il profilo nei sogni del nuovo allenatore azzurro ha un nome e un cognome ben precisi: Angel Di Maria, in rottura con il Paris Saint-Germain e prossimo alla partecipazione ai Mondiali con la maglia dell’Argentina.