NAPOLI – Mario Balotelli ai margini del progetto tecnico del Nizza. Il club francese lo ha umiliato non impiegandolo più in campo e mettendolo sul mercato all’incredibile cifra di 1.5 milioni di euro. Ma questa mossa del Nizza potrebbe essere vantaggiosa anche per Balotelli.

Adesso che il prezzo del suo cartellino è così basso, molti club potrebbero decidere di scommettere su di lui rilanciandolo nel calcio che conta. La società più interessata è il Napoli. La squadra allenata da Carlo Ancelotti potrebbe acquistare Balotelli per completare un reparto offensivo che è già competitivo.

Gli aggiornamenti Instagram di Super Mario

Visualizza questo post su Instagram NON AVEVAMO NIENTE… #familyfirst #weareunited #hollydays. #waitingfor2019likefamilysquad Un post condiviso da Mario Balotelli🇮🇹🗿👨‍👧‍👦 (@mb459) in data: Dic 30, 2018 at 9:18 PST

Visualizza questo post su Instagram @kkoulibaly26 #saynotoracism #jesuisavectoimonfrère ✊🏾 Un post condiviso da Mario Balotelli🇮🇹🗿👨‍👧‍👦 (@mb459) in data: Dic 27, 2018 at 7:10 PST

Visualizza questo post su Instagram 😂😂😂 @theuntraditionalcoach @bertagol88 😂😂 Un post condiviso da Mario Balotelli🇮🇹🗿👨‍👧‍👦 (@mb459) in data: Dic 25, 2018 at 3:45 PST

Visualizza questo post su Instagram #2019 Un post condiviso da Mario Balotelli🇮🇹🗿👨‍👧‍👦 (@mb459) in data: Dic 24, 2018 at 10:06 PST

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.