NAPOLI – Calciomercato, dopo l’infortunio di Ghoulam e le prestazioni poco convincenti di Mario Rui, il Napoli ha deciso di tornare all’attacco per Vrsaljko.

Il d.s. Giuntoli da tempo è in costante contatto con Giuseppe Riso, l’agente dell’esterno croato. Come scrive Sport Mediaset, il Napoli vorrebbe il giocatore già a gennaio e per bruciare la concorrenza di Juve e Roma avrebbe messo sul piatto 20 milioni di euro di offerta, ovvero cinque milioni in meno di quanto inizialmente richiesto dall’Atletico che, però, potrebbe comunque accontentarsi.

Bianconeri e giallorossi, infatti, vorebbero l’ex Sassuolo in prestito fino a fine stagione, mentre i Colchoneros preferirebbero monetizzare subito e in questo senso potrebbero quindi accettare l’importante proposta partenopea.