Dopo settimane di trattative di calciomercato tra il Napoli ed Il Lille siamo vicinissimi alla fumata bianca per il trasferimento di Osimhen in Campania.

Questa trattativa di calciomercato non è in alto mare ma è stata costruita proprio a largo. Infatti sono stati decisivi gli incontri tra le parti sullo yacht del patron del Lille.

Il primo incontro è avvenuto a Montecarlo poco dopo il trionfo dei campani in Coppa Italia, il secondo a Porto Cervo dopo il match di campionato tra il Cagliari ed il Napoli.

Il Napoli ha piazzato questo colpo di calciomercato grazie ad una offerta imbattibile. Infatti, stando a quanto scritto dal Corriere dello Sport, il Lille è stato convinto con 47 milioni di euro e con il cartellino del capitano della Primavera Claudio Manzi.

Il difensore classe 2000 è il gioiello del settore giovanile del Napoli. I campani vogliono talmente tanto Osimhen da essere disposti a privarsi di lui.

Gattuso è convinto del fatto che Osimhen è il tassello giusto per spiccare il definitivo salto di qualità in Italia ed in Europa.

Infatti Osimhen è un vero campione, è un attaccante completo. L’ormai ex attaccante del Lille è fortissimo sia fisicamente che tecnicamente.

Non solo, ha un controllo piede palla incredibile. Le sue giocate – qui un video – sono spettacolari e sono realizzate a velocità supersonica.

I tifosi del Napoli già sognano con il tridente delle meraviglie composto da Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Osimhen.