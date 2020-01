PARMA- Gervinho saluta il Parma dopo 17 gol in 47 partite. L’attaccante ivoriano è praticamente sparito dal centro sportivo dei gialloblù forzando il presidente a cederlo all’ Al-Sadd Sports Club. Gervinho non è nuovo a trasferimenti di questo tipo. Anni fa, lasciò la Roma per intascare uno stipendio faraonico presso i cinesi dell’Hebei. Adesso farà lo stesso per chiudere la carriera con uno stipendio da mille e una notte in Qatar.

Calciomercato Parma, D’aversa conferma l’addio di Gervinho: “Credo che sia stato ceduto. Ha forzato la società”.

A confermare il caso Gervinho, ma anche la cessione dell’ivoriano, è il tecnico del Parma D’Aversa ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Gervinho non è convocato, non si è presentato alle ultime tre sedute d’allenamento. Ha forzato per andare via, penso che l’abbiano già venduto”.

“Ha voluto fare una forzatura con la società per essere ceduto. Quattro giorni fa è venuto a parlare con me della possibilità di andare via, per poi vedersela con la società. Il mercato è aperto, vediamo. Gervinho è stato un giocatore importante per noi ma abbiamo a disposizione un gruppo che gli ha permesso di fare la miglior stagione della carriera”.

L’Al Sadd è una delle squadre più forti d’Asia. E’ allenata dall’ex bandiera del Barcellona Xavi e ha in bacheca ben 14 campionati qatarioti, svariate coppe Nazionali e Champions League d’Asia. Insomma, Gervinho si appresta a riempire le sue tasche ma anche la sua bacheca.