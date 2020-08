In Italia impazza il calciomercato degli allenatori. Liverani ad un passo dal Parma, Corini al Lecce è ufficiale.

Non solo quello dei calciatori ma anche il calciomercato degli allenatori entra nel vivo. Il Parma è ad un passo da Liverani mentre il Lecce ha ufficializzato Corini.

Liverani ed il Lecce si sono lasciati molto male dopo la retrocessione della società pugliese in Serie B. Entrambe le parti si sono consolate subito.

Il Lecce ha nominato Corini, tecnico che ha voglia di rilanciarsi dopo l’esperienza negativa con il Brescia in Serie A mentre Liverani è salito di livello dato che è ad un passo dal Parma, club di mezza classifica nella massima serie.

Liverani ha preso la palla al balzo perché il Parma ha chiuso ogni tipo di rapporto con il tecnico D’Aversa.

D’Aversa avrebbe deciso di risolvere il contratto con il Parma perché non avrebbe ricevuto le rassicurazioni che pretendeva sul calciomercato.

Infatti D’Aversa avrebbe voluto un salto di qualità dopo alcuni campionati da mezza classifica ma evidentemente in casa Parma non vogliono fare il passo più lungo della gamba.

Liverani è stato ingaggiato per replicare quanto fatto da D’Aversa negli ultimi anni. Diverso il discorso per Corini, l’ex tecnico del Brescia ha il dovere di riportare i salentini in Serie A (fonte Il Corriere dello Sport).