LIVERPOOL (INGHILTERRA) – Philippe Coutinho in bilico tra Liverpool e Barcellona. Il club blaugrana sta mettendo a punto i dettagli per ottenere il trasferimento del brasiliano nella finestra di mercato invernale, dopo diversi mesi di trattative con la società inglese.

Secondo la stampa britannica il tecnico dei Reds, Juergen Klopp, che vorrebbe cercare di trattenere il giocatore almeno per qualche altro mese, e anche la società sarebbero infuriati per il post diffuso ieri per errore – e cancellato dopo pochi minuti – dalla Nike, sponsor tecnico del Barcellona, che sostanzialmente dava per fatto il trasferimento. Sarebbe pronta una causa milionaria contro il colosso dell’abbigliamento sportivo e comunque l’episodio avrebbe fatto rallentare molto le trattative.

In Spagna si dà invece quasi per certo il trasferimento, del valore superiore ai cento milioni di euro, sottolineando che Coutinho è già in cerca di una sistemazione a Barcellona, deciso a giocare al più presto al fianco di Messi e Luis Suarez.