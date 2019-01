MILANO – Tutto fatto per il trasferimento di Krzysztof Piatek dal Genoa al Milan. Il giocatore ha goduto di un giorno libero, come tutta la squadra di Cesare Prandelli, e ha atteso l’esito del vertice decisivo di mercato che si è tenuto nel pomeriggio a Milano fra i dirigenti rossoneri e il presidente rossoblù Enrico Preziosi. Le parti si erano già incontrate venerdì scorso lontane da occhi indiscreti dando il via alla trattativa.

Le cifre del trasferimento di Piatek al Milan

Il Milan ha acquistato Piatek per 35 milioni di euro più bonus legati ai piazzamenti dei rossoneri nei prossimi cinque campionati. Non sono previste contropartite tecniche. Il Milan verserà questi 35 milioni subito, in un’unica rata, per questo motivo il Genoa ha deciso di fare un piccolo “sconto” ai rossoneri rispetto ai 40 milioni chiesti in un primo momento. Piatek si è legato al Milan per i prossimi cinque anni e percepirà uno stipendio annuale di 2.5 milioni di euro. Domani l’attaccante polacco sosterrà le visite mediche, ultimo passo prima della firma del contratto con la sua nuova squadra. A seguire la presentazione ai compagni di squadra e allo staff tecnico e dirigenziale dei rossoneri. Ultimo atto la conferenza stampa di presentazione.