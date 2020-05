Calciomercato, Pjanic al Barcellona? Ancora no. La Juventus vuole Arthur, il Barcellona offre Vidal o Rakitic (foto Ansa)

BARCELLONA (SPAGNA) – Continuano le grandi manovre per il trasferimento di Miralem Pjanic dalla Juventus al Barcellona nella prossima finestra di calciomercato utile.

La Juventus ha deciso di sacrificare il suo centrocampista di maggiore qualità sia per ragioni tecniche che economiche.

La Juventus conta di cedere Miralem Pjanic per arrivare ad un altro calciatore molto forte come Arthur incassando anche un ricco cash.

Il bello è che anche il Barcellona è d’accordo su questa formula ma la fumata bianca non è affatto vicina perché i blaugrana considerano Arthur incedibile.

I catalani sono pronti a coprire d’oro la Juventus pur di arrivare a Pjanic ma in cambio offrono un centrocampista scelta tra Rakitic e Vidal.

Rakitic e Vidal sono due centrocampisti di assoluto valore, anche se sono un po’ in là con gli anni rispetto ad Arthur…

Per questo motivo la Juventus non è interessata a loro ed insiste per avere il giovane prodigio brasiliano.

Per questo motivo i due club si trovano in una fase di stallo con l’affare che potrebbe sbloccarsi solamente nel caso in cui una delle due società venisse incontro all’altra.

Allo stesso tempo, né Vidal, né Rakitic sono interessati al trasferimento a Torino.

Vidal vorrebbe andare all’Inter, dal suo vecchio maestro Conte, mentre Rakitic vorrebbe chiudere la carriera negli Stati Uniti o in Cina.