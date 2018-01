PARIGI (FRANCIA) – Tanti sogni, pochi colpi e la tentazione di appassionarsi alle pazzie oltre frontiera. Parte a rilento il calciomercato del Bel Paese a fronte dei super affari in rampa di lancio sulla scena europea con le big Barcellona e Paris Saint Germain a stupire tutti con acquisti faraonici.

La pista più calda d’inizio d’anno è quella che potrebbe presto portare in blaugrana l’asso del Liverpool Philippe Coutinho per ben 160 milioni di euro. La società spagnola avrebbe offerto 120 milioni di base fissa, più 40 i bonus, che farebbe diventare il brasiliano il giocatore più costoso nella storia del club e il secondo in assoluto dopo Neymar. Un mare di soldi nella casse dei Reds da reinvestire subito per strappare alla Roma un altro giocatore verdeoro, il portiere Alisson, dopo aver portato nella città dei Beatles Salah. Per convincere i giallorossi, proprietari del cartellino del n.1 brasiliano, gli inglesi avrebbe pronta un’offerta da recapitare la prossima estate – di 40 milioni di sterline (circa 45 milioni di euro).

Altra storia la voglia del Psg di strappare Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Il club parigino, infatti, approfitterebbe dell’empasse tra l’asso portoghese, che ha chiesto un nuovo aumento al Real Madrid, e il presidente del club Florentino Perez, restio ad accordarglielo dopo il ricco rinnovo di appena 14 mesi fa, per convincere il 5 volte pallone d’Oro a venire a Parigi per un tridente da sogno con Neymar e Mbappè. Per cercare di rendere più economica l’operazione, aggiunge il periodico, il club parigino di Nasser Al-Khelaïfi starebbe cercando di convincere Edinson Cavani a trasferirsi al Bernabeu. Una proposta che potrebbe trovare sponda in Perez che non è un mistero che stia cercando un sostituto di Karim Benzema.

L’attaccante uruguaiano, a sua volta, non è più completamente a suo agio a Parigi da quando è arrivato Neymar e potrebbe accettare il cambio di maglia, anche se i giornali spagnoli scrivono come la priorità del club blancos siano Mauro Icardi e Harry Kane.

A dare cenni di vita sul mercato italiano è ancora una volta la Juventus che sembra aver già chiuso, ma solo per questa estate, l’acquisto di Emre Can: secondo fonti d’Oltre Manica l’accordo fra i bianconeri e il 23enne centrocampista tedesco, in scadenza di contratto col Liverpool, sarebbe in dirittura d’arrivo. Restando alla Juve, secondo il “Daily Record” Marotta avrebbe respinto l’ennesimo assalto del Manchester United per Alex Sandro.