ROMA – L’Inter ha trovato l’accordo definitivo con il Barcellona per il trasferimento di Rafinha, centrocampista brasiliano 24enne con passaporto spagnolo.

Il club blaugrana, dopo una settimana di trattative, ha accettato l’ultima offerta nerazzurra per il prestito fino a fine stagione con diritto di riscatto fissato a 35 milioni più tre di bonus variabili.

Rafinha sarà a Milano nel fine settimana per le visite mediche che sono in programma domani, sabato 20 gennaio. Domenica sera il nuovo acquisto sarà in tribuna a San Siro per assistere alla sfida con la Roma.