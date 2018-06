ROMA – Sarà Radja Nainggolan il primo regalo di Suning a Spalletti? Sì, secondo quanto riporta Tuttosport. Inter e Roma avrebbero trovato un accordo di massima [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] per il trasferimento a Milano del centrocampista belga sulla base di 29 milioni di euro più il cartellino di Nicolò Zaniolo, valutato 6 milioni.

Una trattativa che però non trova conferme. Secondo Sky Sport infatti, l’Inter non avrebbe ancora presentato una offerta ufficiale alla Roma. Anche Fabio Cannavaro, allenatore del Guangzhou Evergrande, squadra cinese che sembrava molto vicina all’acquisto del Ninja nel mercato di gennaio e sempre sulle tracce del centrocampista, ha fatto intendere che “chiunque vorrebbe Nainggolan, ma non si può”.