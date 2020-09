Calciomercato Roma, Allegri al posto di Fonseca? C’è di più di una battuta a Ballando con le Stelle…

Calciomercato Roma, i giallorossi sognano Allegri dopo la sua battuta nel corso di Ballando con le Stelle, programma di intrattenimento di Rai 1.

Durante la trasmissione tv, una ballerina di fede romanista ha chiesto ad Allegri: “Mister ma perché non viene alla Roma?”.

Pronta la risposta di Allegri: “Io alla Roma? Vediamo un po’… ma una cosa è certa: mi sono stufato di stare a casa…”.

Allegri vuole tornare ad allenare. L’ex tecnico della Juve sarebbe voluto andare in Premier League ma non è arrivata l’offerta giusta così si sarebbe convinto di tornare in Serie A.

Qualche settimana fa, quando non era certa la permanenza di Conte a Milano, Allegri è stato ad un passo dall’Inter.

Adesso, con Fonseca in bilico, è diventato un candidato credibile per la panchina della Roma.

Anche perché la famiglia Friedkin vuole rivoluzionare lo staff tecnico della Roma. Come è normale che sia quando si verifica un cambio di proprietà.

Gli americani avrebbero questo piano tecnico: in panchina uno tra Allegri e Sarri, Paratici come direttore sportivo e Rangnick come dirigente dell’area tecnica (alla Red Bull ha scovato e valorizzato talenti come Haaland, Minamino e Werner).