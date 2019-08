ROMA – Prima doveva essere Alderweireld, poi Lovren, infine Rugani. Ma a pochi giorni dalla fine del calciomercato, la Roma ha scelto il difensore centrale di esperienza che a più riprese ha chiesto Paulo Fonseca. E’ Chris Smalling, centrale classe 1989 di proprietà del Manchester United, che dovrebbe arrivare nella Capitale in queste ore.

La formula dell’operazione, riporta Sky Sport, sarebbe quella del prestito secco oneroso. I giallorossi hanno trovato un accordo sulla base di 3 milioni di euro che finiranno nelle casse dei Red Devils, la stessa formula usata dall’Inter per Sanchez.

La trattativa sarebbe iniziata pochi giorni fa sulla base di 20 milioni di euro, la prima richiesta dei Red Devils, per poi diventare un prestito con diritto di riscatto. Alla fine si è optato per il prestito secco. Smalling quindi svestirà la maglia della United dopo dopo nove anni e 323 presenze complessive, con 9 titoli vinti, poi salirà su un volo per Roma, dove svolgerà le visite mediche di rito e firmerà il suo nuovo contratto. (fonte SKY SPORT)