ROMA – Calciomercato Roma: il ds Monchi sta lavorando per mettere a segno le ultime operazioni proprio nell’ultimo giorno utile. Per l’esterno d’attacco il dirigente dei giallorossi starebbe puntando forte su Bailey, giamaicano del Bayer Leverkusen, per il quale ha un debole, ma il dg dei tedeschi Rudi Voeller, ex idolo giallorosso, chiede 50 milioni. Per questo resta viva la pista Taison dello Shakhtar [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Il nome nuovo accostato ai colori giallorossi è quello del difensore dell’Atletico Mineiro Iago Maidana: la società di Belo Horizonte aveva già ricevuto un’offerta per questo giocatore dal Sassuolo. In uscita da Trigoria c’è sempre Gonalons, per il quale c’è ora l’ipotesi Siviglia.

Bailey il prediletto. Bailey è il preferito di Monchi ma costa troppo: l’unica ipotesi per portarlo subito a Roma è qualora il giocatore giamaicano riesca a convincere il club tedesco a lasciarlo partire magari con la formula del prestito con riscatto.

Taison ci ha provato. Taison vuole la Roma probabilmente più di quanto la Roma voglia Taison: il brasiliano sui social ha lasciato intuire (in uno scambio di battute col giallorosso Juan Jesus) di essere pronto a trasferirsi in Italia. Ma è destro, e Di Francesco vorrebbe invece un mancino che giochi a destra (alternativa a Under).