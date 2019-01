ROMA – Il piano della Roma è quello di prendere il Gallo Belotti nella finestra di calciomercato di luglio. I giallorossi non possono acquistarlo subito perché prima devono vendere un centravanti (quasi certo l’addio di Dzeko a fine stagione…) e devono ottenere i soldi per acquistare il cartellino di Belotti attraverso diverse cessioni. Ora la Roma non ha né i soldi, né il tempo per acquistare il Gallo.

Il piano della Roma potrebbe essere rovinato dal West Ham

Tra la Roma e Belotti spunta un terzo incomodo. Il piano dei giallorossi potrebbe essere rovinato dal West Ham che ha presentato una maxi offerta al Torino molto vicina ai 45 milioni chiesti da Urbano Cairo. Il West Ham vuole subito Belotti per sostituire il partente Arnautovic che sta per trasferirsi in Cina.

Cosa deve fare la Roma per non farselo soffiare? Come è noto, in questi casi è la volontà del calciatore a fare la differenza. Quindi la Roma deve trovare un accordo con Belotti per la prossima estate. Forte del sì del calciatore, la Roma non correrebbe rischi da qui a fine gennaio. Inoltre, Belotti non vuole lasciare il Torino a metà anno dopo una lunga storia d’amore. Il Gallo vorrebbe congedarsi con una importante qualificazione alla prossima Europa League. Obiettivo non semplice ma comunque alla portata del Torino.