CALCIOMERCATO ROMA – Con Edin Dzeko e Emerson Palmieri a un passo dal Chelsea, a Monchi restano pochi giorni di calciomercato per cercare di rinforzare la rosa in vista della corsa Champions con Lazio e Inter.

Al ds spagnolo piace Bartosz Bereszynski, classe 1992, che sta disputando un grande campionato con la maglia della Sampdoria. Gioca soprattutto come terzino ma per le sue qualità, fisiche e tattiche, può essere impiegato anche in una difesa a tre.

Ma la Roma guarda con estrema attenzione anche ad altri calciatori nella rosa della Sampdoria. Per il centrocampo, piacciono molto Torreira e Praet. Sono due situazioni molto diverse.

Praet è a un passo dalla Juventus, quindi servirà un “mezzo miracolo” per fargli cambiare idea e portarlo a Trigoria. Mentre per Torreira la partita è più aperta ma su questo ragazzo ci sono tantissime squadre sia italiane che straniere.

Dal canto suo, la Roma può far leva su oltre cinquanta milioni di euro che riceverà dal Chelsea per Edin Dzeko e Emerson Palmieri.