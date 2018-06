ROMA – Tra i più attivi dell’inizio del calciomercato (Cristante, Marcano, Coric e Kluivert), il direttore sportivo della Roma Monchi ha puntato un nuovo vero affare per la trequarti giallorossa: Bruno Fernandes, vecchia conoscenza della serie A e in fuga dallo Sporting Lisbona. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Un affare perché come molti altri giocatori del club ha rescisso unilateralmente il contratto dopo le aggressioni fisiche a diversi componenti della squadra da parte degli inferociti ultras.

Una follia che lo Sporting sta pagando ad altissimo prezzo. Un’opportunità irripetibile per chi compra: l’ex Udinese e Samp Fernandes ha piedi buoni ed esperienza, sulla trequarti sa far tutto, parteciperà ai mondiali insieme a Cristiano Ronaldo, a parametro zero è un vero affare. L’anno scorso è stato valutato 9 milioni di euro e la carta d’identità dice che ancora è molto giovane, 24 anni a settembre. Certo a questo punto la Roma dovrebbe sfoltire un po’ il centrocampo: De Rossi, Naingolan, Strootman, Gonalons, Pellegrini, Gerson, Cristante, almeno uno è di troppo.