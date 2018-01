CAGLIARI – Una operazione di mercato per rinforzare il rapporto tra Cagliari e Roma e iniziare a costruire il futuro passaggio di Barella in giallorosso.

I sardi hanno preso in prestito dalla Roma Castan e hanno iniziato a discutere con i giallorossi la cessione di Nicolò Barella per la prossima estate.

Castan sembrava destinato al Genoa ma il rapporto tra Cagliari e Roma ha cambiato le carte in tavola. In brasiliano arriva in Sardegna con la formula del prestito e nella giornata di domani sosterrà le visite mediche di rito.