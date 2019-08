Calciomercato Roma Cetin ufficiale Nzonzi Galatasaray

ROMA – La Roma si conferma una delle società di Serie A più attive sul calciomercato. I giallorossi hanno ufficializzato l’acquisto del difensore turco Mert Cetin e la cessione di Steven Nzonzi ai turchi del Galatasaray.

La Roma ha acquistato dal club turco del Genclerbirligi il difensore Yildrim Mert Cetin, 22 anni, per tre milioni di euro. In caso di futuro trasferimento del giocatore, informa il club, sarà riconosciuto alla società di provenienza il 10% del prezzo di cessione eccedente i cinque milioni. Cetin, che indosserà la maglia numero 15, ha sottoscritto un contratto quinquennale, fino al 30 giugno 2024.

“Siamo contenti di portare a Roma Mert Cetin, un profilo giovane ma di grande prospettiva – ha dichiarato il direttore sportivo Gianluca Petrachi – Mi auguro che possa confermare presto le potenzialità che abbiamo visto in lui”. “Sento l’importanza della maglia che sto per vestire. Sono molto contento di essere qui, è un’emozione che non è descrivibile a parole. Sono sicuro che riuscirò a soddisfare le aspettative del Club e dei tifosi”, ha affermato il giovane difensore.

Calciomercato Roma, è ufficiale il trasferimento di Steven Nzonzi al Galatasaray in Turchia.

E’ ufficiale, Steven Nzonzi va in prestito al Galatasaray. La Roma ha infatti reso noto di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista francese al club turco. L’accordo prevede il diritto di opzione, in favore del Galatasaray, per estendere il prestito fino al 30 giugno 2021, a fronte di un corrispettivo pari a 500mila euro.

Il club turco avrà però il diritto di riscattare il giocatore a titolo definitivo “a fronte del riconoscimento di un corrispettivo di 16 milioni, se esercitato entro il 30 giugno 2020, e di 13 milioni entro il 30 giugno 2021”.

Nzonzi, arrivato in giallorosso nell’estate del 2018 dopo aver conquistato il Mondiale con la Francia, ha disputato 39 partite con la maglia della Roma, realizzando una rete (fonte Ansa).