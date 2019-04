ROMA – Mentre la Roma sta cercando di classificarsi tra le prime quattro per incassare i soldi della Champions League, i dirigenti giallorossi sono già al lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione.

PORTIERE – Stando a quanto scrive Massimo Cecchini sulla Gazzetta dello Sport, la Roma avrebbe deciso di cedere Robin Olsen, portiere svedese che ha perso il posto dopo papere clamorose come quelle contro Genoa, Frosinone e Napoli. Claudio Ranieri lo ha schiaffato in panchina ed al suo posto ha inserito l’ex Bologna Mirante, portiere di esperienza e di sicuro affidamento. Stando a quanto scritto dalla Gazzetta, la Roma avrebbe già individuato il sostituto di Robin Olsen in Cragno, giovane portiere del Cagliari che è già nel giro della Nazionale Italiana di calcio.

DIFESA – In questa zona del campo, secondo la Gazzetta ci sarà una rivoluzione. Stando a quanto scritto dalla Rosea, la Roma dovrebbe cedere Kostas Manolas, prezzo pregiato della sua rosa, e Ivan Marcano. Al loro posto dovrebbe puntare su giovani di talento come Mancini dell’Atalanta e Jules Koundé del Bordeaux, società con la quale la Roma non è esattamente in buoni rapporti dopo il caso Malcom.

L’acquisto di Mancini verrebbe finanziato dalla cessione di Manolas. Quello di Koundé dalla partenza di Marcano.

