CALCIOMERCATO ROMA – Viste le partenze o possibili tali di Edin Dzeko e Emerson Palmieri, Monchi deve pensare ai sostituti. Come scrive Sport Mediaset, in attacco, dovesse davvero partire Dzeko, il nome che piace più di tutti è quello di Daniel Sturridge, punta del Liverpool che interessa anche all’Inter.

Sullo sfondo resta anche Deulofeu, che vorrebbe lasciare il Barcellona per trovare più spazio e che sembra uscito dai radar dei nerazzurri e del Napoli. In difesa, per ovviare alla partenza del brasiliano, la prima ipotesi porta a Matteo Darmian, che ad ogni sessione di mercato viene accostato a club italiani.

Il difensore dello United può arrivare con i soldi incassati per Emerson ma in quel ruolo Monchi segue anche l’ex Sassuolo Sansone, che Di Francesco conosce bene. Ma oltre al giocatore del Villarreal, nel mirino del giallorossi ci sono anche Ziyech dell’Ajax (che ha però una valutazione di 25 milioni) e Gaston Pereiro del Psv Eindhoven.