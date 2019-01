ROMA – As Roma molto attiva sul calciomercato in entrata e in uscita. Il nome nuovo per l’attacco è quello di De Paul, stella dell’Udinese nel giro della Nazionale Argentina di calcio. Per arriva a De Paul, la Roma deve fare cassa e per questo motivo sta pensando ad alcune cessioni. Sono in uscita Karsdorp, per lui si parla di un rientro al Feyenoord, Coric e Marcano.

