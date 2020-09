Calciomercato Roma-Depay, arriva la conferma del presidente del Lione Aulas.

Calciomercato Roma, Depay è il suo obiettivo per l’attacco. A confermare questa trattativa c’è Aulas, presidente del Lione.

Il patron del club dove gioca l’olandese, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Telefoot:

“Depay piace molto al Barcellona ma sul calciatore c’è anche la Roma. Il contratto dell’olandese è vicino alla scadenza. Certo che se lo chiama Koeman…”.

Insomma, nell’indice di gradimento del calciatore, forse il Barcellona è davanti alla Roma ma i giallorossi potrebbero muoversi prima con il Lione per poi strappare il sì del giocatore.

Depay ovviamente non è l’unico obiettivo della Roma per l’attacco visto che è in stato avanzato anche la trattativa con il Napoli per arrivare a Milik.

I giallorossi hanno offerto al Napoli 12 milioni di euro più i cartellini di Under e di un giovane della Primavera a scelta dei partenopei. Con il polacco, invece, non c’è l’accordo sullo stipendio.

La Roma gli ha offerto un salario da 4 milioni di euro a stagione mentre Milik ne vorrebbe guadagnare cinque. L’intesa potrebbe essere raggiunta sulla base dei 4.5 milioni di euro all’anno.

Ovviamente, sia Milik che Depay sono dei sostituti di Dzeko. Se il bosniaco non dovesse partire, la Roma non prenderebbe né l’olandese, né il polacco perché sarebbe proibitivo avere tutti questi attaccanti dallo stipendio alto in rosa (fonte Telefoot).