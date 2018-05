ROMA – “Il rinnovo con la Roma è l’ultimo dei miei problemi, ma sono convinto che troveremo con grande facilità un accordo. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] È più importante capire come migliorarci, per il bene della Roma non solo in campo ma anche fuori. Per il contratto ci incontreremo più avanti”.

Calciomercato Roma, Di Francesco: “Dobbiamo migliorare la squadra”

Lo dice il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, ritirando al Coni il premio Bearzot promosso dall’Us Acli. A rassicurare sul futuro dell’allenatore giallorosso, anche il dg della Roma, Mauro Baldissoni:

“Con Eusebio parliamo di cose molto più importanti del suo contratto, ma per continuare a crescere: è scontato che vogliamo continuare a crescere insieme”.