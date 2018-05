ROMA – Finito (o quasi) il campionato [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play], la Roma inizia ufficialmente (perché in realtà il calciomercato non si ferma mai) a guardarsi intorno per rinforzare la rosa. E Di Francesco, dopo la matematica qualificazione in Champions, si concede anche il lusso di un’intervista a Tiki Taka. E tra i tanti temi toccati Di Francesco sceglie anche di non essere diplomatico quando si parla di rinforzi e di Balotelli:

Dove può migliorare la sua Roma?

“Siamo cresciuti in mentalità, ma dobbiamo ancora crescere qualitativamente, ci è mancato qualche gol, mentre in difesa abbiamo lavorato bene”. Che reparto vorrebbe venisse rinforzato sul mercato?

“Difesa, centrocampo e attacco”.



Vorrebbe allenare Balotelli?

“Lo avevo già cercato quando ero a Sassuolo, al mercato penseremo più avanti e abbiamo già le idee chiare, ma è indubbio che Mario sia un giocatore dalle grandi qualità”.

Poi qualche battuta su Liverpool, Allegri, Dzeko e Schick.