Calciomercato Roma, Dzeko: scambio con Alexis Sanchez o Icardi? Due ipotesi sul tavolo. Dzeko è un separato in casa a Trigoria ed i giallorossi stanno cercando la soluzione migliore per farlo partire in questi ultimi giorni di mercato.

Il centravanti ha rotto con l’allenatore Fonseca e per questo motivo potrebbe essere una preziosa pedina di scambio per arrivare ad Alexis Sanchez dell’Inter o a Mauro Icardi del Paris Saint Germain.

Calciomercato Roma, Dzeko come pedina di scambio: meglio Alexis Sanchez o Icardi?

Alla base c’è la volontà di liberarsi del bosniaco, perché non c’è alcuna possibilità di ricostruire il suo rapporto con Fonseca, ma si tratta di due scambi decisamente diversi.

Quello con Icardi sarebbe il meno traumatico perché la Roma perderebbe un centravanti per prenderne un altro, quello con Sanchez invece porterebbe una seconda punta di fantasia in più a Trigoria ma lascerebbe la squadra con un unico centravanti.

Problema centravanti in caso di arrivo del cileno

Infatti, in caso di arrivo di Sanchez, la Roma resterebbe con Borja Mayoral come unico centravanti della rosa. Ma questo potrebbe non essere un problema perché Fonseca ha già adattato in quella posizione sia Mkhitaryan che Zaniolo (che però adesso è infortunato).

All’occorrenza, potrebbero essere adattati come falsi centravanti sia Pedro, che già lo ha fatto al Barcellona, che lo stesso Alexis Sanchez.