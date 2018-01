ROMA – La trattativa di calciomercato per il passaggio di Edin Dzeko dalla Roma al Chelsea sarebbe definitivamente saltata. Dall’Inghilterra fanno sapere che l’agente del bosniaco non ha trovato un accordo con la società di Londra. C’era da giorni invece l’intesa tra la Roma e il Chelsea. A Londra dovrebbe andare unicamente Emerson Palmieri. Il calciatore brasiliano ha dato l’ok per il suo passaggio in Premier League.

Le dichiarazioni di Monchi a Premium

“Su Dzeko non ci sono aggiornamenti: siamo contenti che oggi lui sia qui e che giochi, per il resto non è cambiato nulla”. Così Monchi, direttore sportivo della Roma, risponde dai microfoni di Premium Sport alla domanda sulla trattativa di mercato fra Roma e Chelsea di cui nella capitale si sta parlando da giorni.

“Di Francesco ha dichiarato che non si aspettava la trattativa per Dzeko? – dice ancora Monchi – Le trattative ci sono sempre quando il mercato è aperto, fa parte del gioco. Noi ci confrontiamo quotidianamente con il mister e siamo contenti del suo lavoro. Schick? E’ giovane e sicuramente si era aspettato un percorso diverso, ma deve stare tranquillo: noi gli siamo vicini”.