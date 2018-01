MILANO – Edin Dzeko ha sciolto la riserva e ha deciso di accettare l’offerta del Chelsea. Nelle ultime ore si era parlato di un suo possibile ripensamento ma l’attaccante bosniaco è stato convinto definitivamente dal Blitz del suo amico agente Silvano Martina nell’hotel di Milano dove la Roma era in ritiro dopo il pareggio contro l’Inter.

Dzeko sarebbe stato rassicurato da una telefonata di Antonio Conte che gli avrebbe detto di puntare su di lui come titolare in Premier League mentre Alvaro Morata resterà la prima scelta in Champions League, competizione che Dzeko non può disputare con la maglia del Chelsea dopo averla già giocata con la Roma.

Mancava solamente l’ok di Edin Dzeko perché l’altro calciatore coinvolto in questa trattativa, Emerson Palmieri, aveva già raggiunto una intesa con il club di Premier League. Alla Roma dovrebbero andare cinquanta milioni di euro. Parte di questi soldi dovrebbero essere reinvestiti per arrivare a un esterno di attacco. Si fanno i nomi di Berardi, Deulofeu e Laxalt.