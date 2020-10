In attesa di Smalling, la Roma starebbe per piazzare un altro colpo di calciomercato: il ritorno di Stephan El Shaarawy dalla Cina.

Svolta improvvisa nel calciomercato della Roma, i giallorossi hanno ceduto Kluivert al Lipsia e starebbero per rimpiazzarlo con El Shaarawy.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, il ‘Faraone’ dovrebbe essere ufficializzato nelle ultime ore. Ma andiamo con ordine.

Questa affare è stato reso possibile dalla cessione a sorpresa di Kluivert al Lipsia. A sorpresa perché è stato un affare iniziato e concluso nel giro di poche ore.

Tra Roma e Lipsia c’è un ottimo rapporto dopo l’affare Schick dello scorso anno. I tedeschi avevano bisogno di un nuovo attaccante e la Roma ha prospettato loro la soluzione Kluivert.

Soluzione che è stata accettata ben volentieri. Kluivert si trasferirà in Germania con la formula del prestito oneroso più diritto di riscatto in favore del Lipsia.

Dopo la cessione di Kluivert, la Roma ha potuto dedicarsi all’affare El Shaarawy. Infatti la Roma ha bisogno di un attaccante esterno visto che ha ceduto Under al Leicester, Perotti al Fenerbahce e Kluivert al Lipsia.

El Shaarawy torna con grande entusiasmo sia per i suoi trascorsi in giallorosso che per la sua voglia di guadagnarsi la convocazione ad Euro 2021. Giocando in Cina molto difficilmente ci sarebbe riuscito.

Al momento non sono note le cifre dell’affare ma El Shaarawy dovrebbe tornare a Roma in prestito. I giallorossi dovrebbero anche avere il diritto o obbligo di riscatto.