CALCIOMERCATO ROMA – Erik Lamela potrebbe tornare in prestito. Il “Coco” è stato offerto alla Roma da un intermediario di mercato che ha incontrato Monchi nel corso del ritiro giallorosso a Milano.

Questa operazione di calciomercato è stata svelata in esclusiva da LaRoma24.it. L’affare potrebbe andare in porto perché è ottimo il rapporto tra i due club che hanno in comune la figura di Franco Baldini come consulente esterno.