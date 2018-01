SIVIGLIA (SPAGNA) – La Roma è vicina all’acquisto di Fabian, centrocampista del Betis Siviglia e talento della nazionale under 21 spagnola. Il trasferimento del giocatore avverrebbe, secondo quanto scrive ‘Marca’, attraverso il pagamento della clausola di rescissione di 15 milioni di euro, prevista dal contratto che lega Fabian al Betis fino al giugno del 2020.

Il club andaluso sta cercando di prolungare l’accordo elevando anche l’importo della clausola, ma finora i colloqui avuti non hanno portato ad alcun risultato.

Dietro a questa operazione ci sarebbe il d.s romanista Monchi, ex Siviglia, che conosce molto bene il calciatore fin dai tempi in cui militava nelle giovanili del Betis. Non viene precisato se la Roma voglia pagare la clausola fin da gennaio, quindi durante la ‘finestra’ invernale del mercato, o in estate.

