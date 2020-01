ROMA – A poche ore dalla chiusura del calciomercato di gennaio, Paulo Fonseca ha fatto il punto sugli acquisti e le cessioni dei giallorossi, le sue dichiarazioni sono riportate dal Corriere dello Sport: “Abbiamo acquistato tre giocatori giovani pensando anche al futuro della Roma. Florenzi è invece andato al Valencia in prestito. Ho sempre detto che non mi piace il calciomercato invernale, non è facile trovare giocatori. Abbiamo preso tre giocatori per il futuro.

Florenzi? Noi abbiamo avuto una conversazione serena, molto diretta. Florenzi è un grandissimo professionista, è sempre stato qui con un grande atteggiamento da capitano. Abbiamo parlato e lui voleva giocare di più e io non potevo prometterglielo. Ha avuto questa possibilità di andare al Valencia ed è partito per sua volontà. La situazione è molto semplice”.

Calciomercato Roma, Kalinic e Cetin restano. Obiettivo Favilli.

Fonseca ha parlato anche alla stampa delle conferme di Kalinic e Cetin: “Kalinic? Sì, resterà alla Roma. Non è facile trovare un attaccante in questo momento. Kalinic ha sei mesi di lavoro con noi, far arrivare un altro attaccante di qualità in questo momento non è facile. Dovrebbe attaccarsi al nostro gioco. Se cambiamo, dobbiamo farlo per un giocatore pronto e non è facile trovarlo”.

“Mi sento sicuro con questi terzini. Santon sta in un buon momento, Peres sta migliorando tutti i giorni, è forte offensivamente. Cetin resta, non è un terzino ma può giocarci se abbiamo bisogno di difendere meglio. Spinazzola può giocare anche a destra, anche se non gli piacere giocarci”.

Il calciomercato della Roma non è necessariamente finito perché Petrachi sta cercando un centravanti giovane da affiancare a Dzeko e Kalinic, il profilo scelto è quello di Favilli del Genoa. Da questo punto di vista, arriva anche un indizio social visto che Favilli, nelle ultime ore, ha iniziato a seguire molti calciatori della Roma su Instagram.