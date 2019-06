ROMA – La Roma è ancora alla ricerca del nuovo allenatore, anche se nelle ultime ore le scelte sembrano essersi ristretti a due nomi: Fonseca, tecnico dello Shakhtar, e De Zerbi, Sassuolo.

Se il prescelto per ripartire sarà De Zerbi, cercherebbe in tutti i modi di portarsi dietro il centrocampista Sensi. Mentre se fosse Fonseca, i suoi primi acquisti saranno Marcos Antonio, classe 2000, scovato in Portogallo nell’Estoril e il terzino sinistro Ismaily, 29 anni. Entrambi dallo Shakhtar.

Capitolo cessioni. Ormai è imminente l’addio di Dzeko, che firmerà per l’Inter. Una operazione da 13 milioni più un baby nerazzurro (stile Zaniolo lo scorso anno). Secondo quanto riportato da ‘tuttomercatoweb.com’, la Roma avrebbe rifiutato un’offerta di 28 milioni di euro per Cengiz Under da parte dell’Everton. Il turco è seguito anche dal Borussia Dortmund. (fonte GAZZETTA DELLO SPORT)