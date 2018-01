ROMA – Dopo aver ceduto Edin Dzeko e Emerson Palmieri al Chelsea (manca solamente l’ufficialità che arriverà nelle prossime ore), la Roma non prenderà dei sostituti ma cercherà di reinvestire questi soldi per acquistare esterni d’attacco, fondamentali per l’idea di gioco di Eusebio Di Francesco.

Nel mirino ci sono tre calciatori che sono stati chiesti espressamente dall’allenatore della Roma: Gerard Deulofeu del Barcellona, Domenico Berardi del Sassuolo e Diego Laxalt del Genoa.

Deulofeu è anche nel mirino del Napoli ma preferisce la Roma perché è convinto di ritagliarsi uno spazio maggiore in giallorosso. Non a caso Di Francesco ha bisogno di un calciatore con queste caratteristiche tecniche, veloce e bravo nell’uno contro uno.

L’altro nome che non passa mai di moda è quello di Domenico Berardi. L’attaccante ha perso le motivazioni a Sassuolo e vuole raggiungere il suo vecchio allenatore alla Roma.

Il terzo esterno nel mirino della Roma è Diego Laxalt. Il calciatore del Genoa è uno dei migliori esterni del nostro campionato per media voto e ogni volta che ha incontrato i giallorossi si è messo in evidenza con prestazioni molto importanti come quella sfoggiata nel giorno dell’addio di Francesco Totti.