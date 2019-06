Calciomercato Roma: Higuain in cambio di Zaniolo? Perché sì e perché no

ROMA – Higuain alla Roma in cambio di Zaniolo? Sa tanto di boutade estiva, ma visto che il calciomercato sta per entrare nel vivo, tutto è lecito. D’altronde si era parlato della possibilità di vedere Icardi alla Roma, nell’ambito dell’affare Dzeko…E tutto questo, è bene ricordarlo, mentre la società giallorossa non ha ancora un allenatore (anche se Fonseca sembra più di una voce).

Calciomercato Higuain alla Roma: perché è possibile.

Proviamo a capire cosa potrebbe spingere Higuain alla Roma. Innanzitutto la valutazione in forte calo: chi si ricorda che la Juve lo pagò al Napoli circa 90 milioni? L’ultima travagliatissima stagione (con fuga dal Milan e instristimento al Chelsea) ne hanno abbassato il prezzo, tanto che ipotizzare uno scambio alla pari con Zaniolo (valutandolo quindi tra i 40 e i 50 milioni di euro) non è poi tanto lontano dal valore di mercato.

Inoltre è difficile che Higuain resti alla Juve, nonostante il sempre più probabile arrivo del suo mentore Sarri sulla panchina bianconera. Ormai la sua rottura con l’ambiente bianconero sembra insanabile (oltre a una convivenza con Ronaldo di difficile attuazione), anche se non bisogna dimenticare che Bonucci è stato riaccolto a braccia aperte dopo un anno di “punizione” al Milan.

Calciomercato Higuain alla Roma: perché è improbabile.

Quella che poteva essere un’operazone di rilancio (per Higuain alla ricerca di stabilità e per la Roma alla ricerca di un centravanti che sostituisca Dzeko) sembra al momento una suggestione destinata a rimanere tale. Basti ricordare il contratto faraonico del centravanti argentino e l’intento della società romanista di ringiovanire la rosa.

Se proprio la Juve volesse Zaniolo a tutti i costi, sarebbe più ragionevole che inserisse sul piatto della bilancia giocatori come Mandzukic, Cuadrado o Perin (altri giocatori dati in uscita dalla Juve). (Fonte Tuttosport).