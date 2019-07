Calciomercato Roma Higuain Ben Yedder Mariano Diaz

ROMA – Gonzalo Higuain resta la prima scelta di calciomercato per l’attacco della Roma. La Juventus ha comunicato al suo fratello agente la volontà di cederlo, questa decisione non è cambiata nemmeno dopo le buone prestazioni dell’attaccante argentino durante la tournée asiatica. La Roma resta in pole per l’attaccante argentino della Juventus.

Calciomercato Roma, Higuain: la prossima settimana sarà molto importante.

Ora che la Juventus è rientrata in Italia, parte inevitabilmente l’assalto della Roma a Gonzalo Higuain. La Juve ha autorizzato il club giallorosso ad avviare una trattativa con l’argentino ed il suo agente. Nei prossimi giorni dovrebbe esserci un incontro a Torino tra il ds della Roma Gianluca Petrachi e lo stesso Higuain. Una cosa è certa, se la Roma non riuscirà ad arrivare a Higuain proverà a convincere Dzeko a restare con le motivazioni giuste (e in quel caso dovrebbe scattare il rinnovo del contratto del bosniaco).

L’ipotesi resta remota perché Dzeko si è promosso all’Inter ed i nerazzurri cercheranno di fare di tutto per prenderlo visto le difficoltà ad arrivare a Romelu Lukaku (il Manchester United pretende 85 milioni di euro e non è interessato alle contropartite tecniche offerte dai nerazzurri. Ivan Perisic interessava al club inglese in passato, adesso no).

Se la Roma non dovesse riuscire a convincere Higuain, e non trovasse un accordo con Dzeko per il rinnovo del suo contratto, si indirizzerebbe verso altre piste.

Prima di citare le possibili alternative a Higuain, diciamo che, come riporta Il Corriere dello Sport, anche il consulente esterno della Roma Franco Baldini proverà a convincerlo. Il rapporto tra i due è ottimo perché è stato lo stesso Baldini a portarlo giovanissimo al Real Madrid.

Passiamo alle alternative. Radamel Falcao è stato offerto alla Roma ma il suo ingaggio non è alla portata dei giallorossi. Alternative credibili a Gonzalo Higuain e ad Edin Dzeko sono Ben Yedder del Siviglia e Mariano Diaz del Real Madrid.