SINGAPORE – Gonzalo Higuain è in uscita dalla Juventus. Nonostante abbia giocato benissimo contro il Tottenham, segnando il primo gol dell’era Sarri, e abbia chiuso il match con la fascia da capitano, salvo sorprese dell’ultimo istante, l’attaccante argentino verrà ceduto alla Roma.

La Juve ha deciso di puntare su Mauro Icardi e Maurizio Sarri non ha voluto opporsi alla decisione della sua nuova società dopo che Higuain, nel corso dell’ultima esperienza che hanno vissuto insieme al Chelsea, non lo ha convinto a Londra.

Higuain si è presentato al ritiro precampionato dei bianconeri tirato a lucido e con l’intenzione di giocarsi tutte le carte a sua disposizione fino all’ultimo istante con la maglia della Juventus.

Contro il Tottenham è stato il migliore in campo e ha mostrato un’ottima intesa con Cristiano Ronaldo ma il club non ha cambiato idea. La Juve vuole cederlo al più presto per spianare la strada all’arrivo di Mauro Icardi, calciatore più giovane che è considerato più utile nell’economia della rosa degli attaccanti della Juventus.

Il trasferimento di Higuain alla Roma, con quello di Icardi alla Juventus, spianerà la strada per l’arrivo di Edin Dzeko all’Inter.

Calciomercato, Higuain verso la Roma. Sarri non si oppone: “Decide la società”.

Sarri non ha apposto il suo veto alla cessione di Higuain alla Roma, lascia la decisione nelle mani della sua nuova società. Se la Juventus deciderà di tenerlo, lui l’allenerà volentieri, altrimenti accetterà la sua cessione perché i bianconeri hanno molte alternative all’argentino in attacco.

Ecco cosa ha dichiarato Maurizio Sarri nel corso della tournée in Singapore: “Io lavoro con i giocatori che la società mi mette a disposizione. In questo momento Gonzalo è a disposizione e lo considero al 100% nei programmi. Se poi la società prenderà altre decisioni, mi adeguerò”.

Il video da YouTube con il gol segnato da Higuain nel corso di Juventus-Tottenham 2-3 della International Champions Cup. E’ stato il primo gol dell’era Sarri.