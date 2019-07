ROMA – Mauro Icardi torna prepotentemente nel mirino della Roma. La situazione di Edin Dzeko, corteggiato da tempo dall’Inter con cui avrebbe un accordo già da marzo, è ancora da risolvere ma stando a quanto riporta Sky Sport nelle ultime ore ci sono stati contatti tra i giallorossi e i nerazzurri per lo scambio di attaccanti. La trattativa è in fase embrionale ma c’è da registrare l’apertura di Icardi alla destinazione Roma. I giallorossi dovranno mettere sul piatto soldi più Dzeko e un ricco contratto per arrivare all’attaccante argentino.

Solo questa mattina si era parlato di Icardi sempre più vicino al Napoli. Secondo quanto aveva riportato Radio Marte, i contatti tra i partenopei e Wanda Nara, moglie-agente di Icardi, sarebbero continui. Il due volte capocannoniere della serie A non vorrebbe rinunciare ai diritti d’immagine, ma per convincerlo il Napoli sarebbe arrivato ad offrire 7 milioni di euro più bonus all’anno, avvicinandosi in maniera significativa alla richiesta di 8 milioni fatta dall’ex capitano nerazzurro per giocare al San Paolo. (fonte SKY SPORT)