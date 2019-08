Calciomercato Roma, Icardi apre al passaggio con i giallorossi

ROMA – Mauro Icardi avrebbe aperto al trasferimento alla Roma. E’ questa la notizia che riporta SportMediaset.

Uno scambio tra Icardi e Dzeko, con conguaglio economico in favore dell’Inter (si parla di circa 35 milioni), potrebbe finalmente portare il bosniaco agli ordini di Conte. La vera novità è però il possibile sì dell’argentino alla Roma. Argentino che fin qui ha aspettato un’offerta della Juventus. Offerta che però, al momento, non è mai arrivata.

Petrachi, il ds della Roma, avrebbe convinto Icardi e la moglie-agente Wanda Nara con un contratto da 7,5 milioni a stagione + bonus per arrivare a 9 milioni netti.

Il Napoli intanto sta giocando le sue carte per l’argentino. Nelle ultime ore, dopo una prima chiamata di Aurelio De Laurentiis, anche Ancelotti ha chiamato l’attaccante argentino per cercare di convincerlo.

“Ancelotti – racconta il Corriere dello Sport – ha spiegato a Maurito come intende utilizzarlo, quanto sarebbe importante nel gioco del Napoli che ha in mente. Naturalmente ha potuto spendere la carta Champions e ha fatto leva sulla voglia di rivincita del calciatore dopo tutto quello che è successo all’Inter negli ultimi mesi. L’ex tecnico del Bayern e del Real, che è stato fondamentale anche per strappare il sì di Manolas, è convinto di aver toccato i tasti giusti, ma sa bene che l’ultima parola spetta all’argentino”.

