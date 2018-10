BARCELLONA (SPAGNA) – Chissà se Malcom si è pentito di quel cambio di volo all’ultimo minuto, quando lo scorso 24 luglio aveva beffato la Roma – che lo attendeva per le visite mediche – preferendo la firma sul contratto che gli sottoponeva il Barcellona. I blaugrana hanno versato 41 milioni di euro per strapparlo al Bordeaux, ma da inizio stagione Ernesto Valverde gli ha concesso solo 25 minuti in partire ufficiali.

Il brasiliano, attaccante di fascia destra, dopo l’ultima convocazione in nazionale ha chiesto chiarimenti al tecnico. La risposta – secondo quanto riporta Mundo Deportivo – è stata che non gli si può rimproverare nulla, l’impegno in allenamento è da professionista. Semplicemente, la concorrenza è tanta (Dembèlé, Coutinho, Munir El Haddadi) e quindi deve portare pazienza.

Malcom quindi ha chiesto di essere ceduto a gennaio, magari anche in prestito, pur di giocare di più e non rischiare di perdere il posto in verdeoro. Le richieste da vari club europei non mancano, alcuni disposti anche ad affrontare la spesa di un trasferimento definitivo del 21enne.

Tra i club interessati, ci sono anche l’Inter e la Roma. Gli stessi club che, la scorso estate, hanno fatto di tutto per comprarlo. Ma questo volta lo vogliono a prezzi scontati perché stiamo parlando di un calciatore che è finito ai margini del progetto tecnico del suo club e che visto il prezzo del suo cartellino scendere drasticamente.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.