Calciomercato Roma Jemerson Hysaj Higuain Dzeko Inter

ROMA – Settimana chiave per il calciomercato della Roma. I giallorossi stanno intensificando le trattative per i difensori Jemerson e Hysaj e per l’attaccante Gonzalo Higuain. La difesa è una priorità perché i calciatori presenti non bastano per disputare una stagione lunga e competitiva come la prossima.

In questo momento, la Roma ha solamente tre centrali di ruolo (Mancini, Fazio e Juan Jesus). All’occorrenza si può adattare Kolarov in quella zona del campo ma Fonseca vorrebbe un altro calciatore di ruolo.

Per questo motivo i giallorossi avrebbero intensificate la trattativa di calciomercato per Jemerson, difensore brasiliano che è in uscita dal Monaco. Jemerson, che vanta anche due presenze con la Nazionale Brasiliana di calcio, è arrivato al Monaco 3 anni fa, nel 2016, e ha collezionato complessivamente 56 presenze con 4 gol all’attivo. E’ molto forte nel gioco aereo e ha un ottimo senso della posizione. Quello che ci vorrebbe per completare il reparto dei centrali di difesa della Roma.

I giallorossi non guardano solamente ai centrali di difesa ma anche ai terzini. Dopo aver acquistato Spinazzola dalla Juventus, sono sistemati a sinistra ma la corsia di destra continua a non convincere. La Roma vorrebbe vendere uno tra Florenzi e Karsdorp (soprattutto Karsdorp) per arrivare a Hysaj del Napoli. I campani hanno chiesto ai giallorossi 20 milioni di euro per un calciatore che è chiaramente in uscita dal Napoli.

Alla Roma interessa molto ma vorrebbe pagarlo decisamente di meno. In ogni caso, i giallorossi dovranno prima vendere un terzino per poi investire il ricavato nell’operazione Hysaj.

In attacco si continua a lavorare alla cessione di Edin Dzeko all’Inter per arrivare all’acquisto di Gonzalo Higuain della Juventus. Oggi i dirigenti di Roma e Inter si incontreranno sia in Lega Calcio che in occasione del sorteggio del calendario del prossimo campionato italiano di calcio di serie A.

L’Inter dovrebbe alzare la sua offerta per Dzeko nel tentativo di chiudere l’affare con la Roma. A quel punto i giallorossi andranno a chiudere la trattativa con la Juventus per Higuain.