Calciomercato Roma, Jonathan Silva è ufficiale: “Per me è incredibile”.

ROMA – Jonathan Silva è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Dopo aver sostenuto in giornata le visite mediche, il terzino sinistro ha firmato il contratto che lo legherà al club giallorosso. Silva arriva dallo Sporting Lisbona a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2018. L’accordo prevede inoltre il diritto di opzione in favore della Roma per l’acquisizione dei diritti a titolo definitivo.

Il 23enne, che vanta due presenze nella nazionale argentina, è cresciuto in patria nell’Estudiantes, prima di passare allo Sporting nell’estate 2014: nel 2016-17 è stato in prestito al Boca Juniors. “Sono molto felice di essere arrivato alla Roma, per me è incredibile. Sono molto motivato: voglio dare il mio contributo a questo grande gruppo di giocatori” ha dichiarato Silva dopo la firma Trigoria.

“Sono molto contento dell’arrivo di Jonathan, è un giocatore giovane che ha già dimostrato personalità e qualità, caratteristiche che gli hanno permesso di giocare in un club importante come lo Sporting” ha invece affermato il ds della Roma, Monchi.