Calciomercato Roma, ultimo tentativo per Smalling. Con il Real Madrid si parla di Jovic, Nacho e Mayoral.

Calciomercato Roma, in attesa di conoscere la risposta dello United per Smalling, la società giallorossa ha aperto un tavolo di trattative con il Real Madrid per arrivare a uno o due acquisti tra Jovic, Mayoral e Nacho.

La Roma è stufa e ha deciso di presentare una ultima offerta allo United per Smalling: 15 milioni di euro o prendere o lasciare.

Gli inglesi potrebbero lasciare nel caso in cui l’Inter perfezionasse velocemente la cessione di Skiriniar e ripiegasse proprio su Smalling.

I nerazzurri potrebbero garantire allo United una cifra superiore ai 15 milioni di euro offerti dalla Roma. Il Manchester vorrebbe cederlo al migliore offerente.

Consapevole di questo rischio, la Roma ha aperto diverse trattative con il Real Madrid, club bisognoso di sfoltire la sua lunghissima rosa.

La Roma ha individuato in Nacho la perfetta alternativa a Smalling ma preferirebbe comunque l’inglese perché sarebbe già inserito nella realtà giallorossa.

Il Real Madrid ha dato il suo assenso a questa operazione, sia in prestito con obbligo di riscatto che subito a titolo definitivo.

Poi la Roma ha bisogno di un attaccante che possa fare il vice Dzeko. La Roma avrebbe voluto Mayoral mentre il Real sembra orientato a concedergli, in prestito con diritto di riscatto, Jovic (fonte As).